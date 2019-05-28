初夏暢遊沙灘　點可以唔踢拖？

提起南美洲國家巴西，大家第一時間諗起的一定是腳法細膩的足球名將及熱情如火的森巴舞女郎，但其實屬於熱帶氣候的巴西盛產的還有橡膠樹，從橡膠樹上收割的汁液就是製造天然橡膠最主要的原料，因為天然橡膠比起合成橡膠擁有更佳的柔軟度及彈性，所以點解巴西品牌Havaianas所出產的橡膠人字拖特別好着就係咁解。



創立於1962年的Havaianas，一直專注以優質天然橡膠打造人字拖，除了於巴西國內市場佔有率極高，被譽為「國民拖鞋」外，品牌憑着活力與熱情的森巴風格亦紅遍歐美，不少荷里活明星及人氣模特兒都經常腳踏Havaianas。



今個春夏系列，最主打的Brazil系列除有標誌性巴西國旗圖案設計外，更特別為腳掌較細的亞洲女士及兒童推出Slim Brasil及Baby Brasil尺碼，而Hype、Slim Paisage及IPE系列則分別將沙灘、滑浪及野生動物圖案融入鞋款當中，將南美洲不同景致呈現。與此同時，品牌今季亦分別與近期大熱的《Game of Thrones》、《Marvel》、《Star Wars》及《Harry Potter》合作推出聯名系列，將大家最熟悉的超級英雄、劇集主角及經典對白印於人字拖鞋面，打造出潮流元素與舒適性兼備的設計。