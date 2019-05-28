【深夜字聊】注意！　HPV感染可導致咽喉癌

Q：本人23歲, 男性，是HPV帶原者，亦是一名雙性戀者。想問如果曾患椰菜花又幫別人提供口舌服務會不會傳染給對方？因在兩個月前跟一位陌生朋友有親密接觸。

Peter



A：性病疣（Venereal Warts）俗稱「椰菜花」，它是經由性接觸、感染到「人類乳頭瘤狀病毒」（Human Papillomavirus，HPV）引發之性病。HPV病毒有百多種，當中有40多種屬性器官和生殖系統傳播。當HPV病毒發病，便會引致性器官長出狀似椰菜花的疣。



HPV病毒一向為人熟悉是它會令女性患子宮頸癌，而陸續有更多研究發現，HPV病毒也跟口腔癌、喉癌、肺癌有關。根據佛羅里達大學和美國國立衞生研究院於《國際醫學學術期刊》發布的一份研究報告，指美國18至69歲的男性大約有九分之一感染了口腔HPV而容易導致頭頸部位的腫瘤，擁有多個性伴侶的男性或傾向於口交行為的同性戀或雙性戀人群患有口腔HPV的風險更高。本地數據方面，港中文大學醫學院分析了2005年至2009年的207名公立醫院口咽癌求診個案，佔同期總個案的64%，結果發現當中兩成一個案由HPV導致。換言之，香港每5名口咽癌患者便有一人是感染HPV導致，推斷與直接性接觸行為例如口交有關。其中一個典型案例是，奧斯卡影帝米高德格拉斯於2013年披露自己患喉癌，致癌元兇便是經由口交感染HPV，反映HPV可藉由性器官傳播到口腔。



閣下所疑惑的是，自己是HPV帶原者，HPV又會否藉由口腔傳播到性器官呢？首先，閣下須確定自己口腔有沒有匿藏病毒，如有的話即有傳播風險。在2019年1月，華盛頓大學醫學榮譽教授H. Hunter Handsfield接受專訪指出：「我們可以說的是，因HPV可在嘴裏攜帶，所以有理由相信它可通過「性接吻」而傳播, 我們所能說的只是它不常見，但我們不能說它不會發生。」意謂是口腔有HPV病毒的話，可藉由「性接吻」(例如激吻、舌吻)而傳給對方。同一道理，病毒也可從口腔傳到性器官。建議閣下須萬分注意性安全，與任何人發生性行為均必須使用安全套，進行體外性接觸例如口交亦應使用口交膜或安全套隔絕病毒，以保障雙方的性健康。



李偉儀