由5月29日至6月3日期間，時代廣場展銷集舉行生活品味展，有多款精選家庭電器及用品、旅行用品、美容護膚品、美食及運動用品，貨品以優惠價發售，低至三折。今次多款Rasonic的小型家電都有優惠，其中包括紅極一時的多功能電熱盤，仲附送多用途烤盤及陶瓷深鍋，原價$998，而家只需$498！另外仲有風扇、多士爐、焗爐等。



廚具方面仲有擁有二百年歷史的法國不鏽鋼品牌CRISTEL 28cm層層疊平底鍋，原價$4,720，而家特價$1,780，低過4折！Winsor廚刀6支裝，特價$158！健康生活當然少不了家居清潔，今次展銷有意大利品牌Polti Moppy無線蒸汽消毒機、AQ Bio殺菌消毒科技水推出折扣優惠。



美容護膚品方面，有法國高級品牌Ingrid Millet、有機護膚品牌lavera，仲有多個韓國及台灣的護膚品牌，包括有Mediheal、For Beloved One等等，誠意推介Mediheal嘅Line Friends熱感舒緩眼罩，特價只係$5一塊！



食同旅行都係香港人生活不可或缺的部分，名牌行李箱Samsonite和American Tourister都有參與今次展銷活動，及有多款國外入口美食及紅酒優惠，例如由土耳其入口的果汁和朱古力，紐西蘭的有機薑蜜和麥盧卡蜂蜜。為期6日，大量驚喜優惠，千祈咪錯過！



生活品味展

家電‧旅行用品‧護膚美容‧美食

地點：時代廣場一座16樓展銷集 (經2樓或9樓一座電梯大堂前往)

日期：5月29日至6月3日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線： 2118 8900