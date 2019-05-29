果粉聚焦︰打機快3倍！新iPod touch千六入場

Apple做事往往出其不意，當大家以為上周才出過新MacBook Pro，在WWDC前夕不會再有新產品之際，官方卻突然發表全新iPod touch，也是自2015年後再度更新這產品線，入場費僅一千六百元左右，成為目前最便宜的iOS裝置！



新機外形跟上代比較，其實沒有分別，體積維持在123.4×58.6×6.1mm，依舊重88g，並保留4吋Retina屏幕、800萬像素單鏡頭、Home Button及3.5mm耳機插口等「復古」設計，Fans看到這裏未免想破口大罵！但請息怒，原來改良在骨子裏，晶片由A8升級做A10 Fusion，效能快2倍，圖像處理快3倍，並首度為iPod引入AR及群組FaceTime功能，上網、打機及AR體驗都有所進步！



新機另一提升是容量，由上代的16/32/64/128GB，升級至32/128/256GB三款容量，用戶可從Apple Music或iTunes Store下載更多歌曲。全新iPod touch由即日起於多個地區推出，香港是其中之一，惟中國大陸及台灣卻暫不在列。顏色則有太空灰、金、銀、粉紅、藍及紅，即日下單最快5月30日收貨。