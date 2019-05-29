帶你認識　翠如BB蕭正楠婚禮地點有幾浪漫

要數近期最矚目的婚禮，當然就是翠如BB和蕭正楠早前在峇里島所補辦的婚禮，而婚禮地點就選在Six Senses Uluwatu, Bali。



Six Senses Uluwatu, Bali是峇里的新酒店，去年6月才開幕，位於峇里島南邊的懸崖上，單是超級無敵印度洋風貌美景就已經讓人心曠神怡！既然進駐的是著名酒店品牌Six Senses，當然不會太過例牌。酒店不但沿用Six Senses的簡約風格，又特別採用當地原材料建造，呈現出傳統的峇里島建築風格。室內裝潢以藍色和木頭質感為主，讓人感受到心境平和。相信翠如BB和蕭正楠在這裏迎接人生大事，也不會太過緊張！酒店四周種滿植物，鬱鬱蔥蔥的環境，為住客帶來私隱，即使BB也不用怕狗仔隊了！



酒店共有103個別墅及套房，全部都擁有迷人的印度洋景。此外，酒店還有一個超大型的崖邊無邊際泳池，絕對是打卡的理想地點。而在懸崖邊還有一大片草地，可用作舉辦婚禮等宴會，在藍天白雲下，在海浪聲畔隨下海誓山盟，真的特別溫馨窩心！