三界五行：金魚本來叫咩名？

中、大型魚缸，可考慮養金魚。金魚是中國國粹。它是由金鯉魚經歷好幾個朝代，細心呵護寵愛，培育完成的。



東漢明帝永平十年，佛教正式由官方迎入中國，在洛陽興建白馬寺，供奉佛祖，成為中國佛教的「祖庭」。寺內設有「放生池」，養有各種魚類，其中最受人喜愛的是金鯉魚和金鯽魚。



到唐朝，佛教更興盛，寺院愈建愈多，放生池的金鯉魚，因皇帝姓李，李與鯉同音，為避諱，於是省去鯉字，就稱之為金魚。金魚這名字一出，大受歡迎，因為金魚就是金玉，寓意「金玉滿堂」。專門替皇室貴胄飼養金魚的人，精心培養金鯉的新品種，魚身五光十色，魚尾由單片變成雙片，由雙片變成四片。到宋朝，金魚已經變一個體形嬌小，婀娜多姿的寵物。到明朝，皇宮更培育「紅印頭」、「鶴頂紅」、「金鞍」等名貴品種，但都是宮廷御用。



清朝，金魚被解放，「游入尋常百姓家」，民間的高手培養出很多新品種。以眼睛而言，就有龍睛、朝天眼、水泡眼。以魚鱗而言，就有珠鱗、錦鱗、銀被。紫禁城內，魚池、溪流甚多，宮中太監伺候不了，於是，在民間招聘養魚高手入宮照顧金魚，薪高糧準，包食包住，而且職位可以世襲，養魚高手安心工作，優秀品種，不斷出現。



金魚雖然矜貴，但抗病力強，而且很長命，所以現在已走向國際。



方向宇