生活小百科：浸菠菜水　白恤衫Keep White

炎炎夏日，白色衣物不吸熱，又是不少白恤衫控出動的時候。設計簡約的白恤衫，散發一種文青氣息。不過白恤衫擺放一段時間後，較易發黃，印象分立即跌Watt。如果上面沾上油漬、汗漬等，當然更唔Like啦！以下就教大家5個令白恤衫回復雪白的方法。其實這些方法亦可用來處理白色的校服，大家不妨試試。



1.菠菜水浸泡法

誰也知道菠菜營養價值高，但想不到它在洗衣方面，亦大派用場。曾有個日本電視節目邀請了一位洗衣導師，分享用菠菜水去漬的洗衣方法。首先準備一扎菠菜，將之用滾水煮一煮，之後撈起菠菜，只用留下的熱菜水，將發黃衣物浸泡於水中搓揉去除污漬，接着再以日常洗滌程序清洗衣物，最終可令衣物回復淨白。據聞菠菜經過水煮後，會釋出可溶解蛋白質的成分，而衣服上的黃色污漬的主要成分湊巧也是蛋白質，所以可去除黃漬。



2.檸檬汁滲進法

檸檬可說跟清新息息相關，想令白恤衫變得清香潔白，怎可不用檸檬？可在發黃位置滴幾滴檸檬汁，之後用牙刷刷抹2分鐘，好讓檸檬汁慢慢滲進衣服裏面，約10分鐘後將衣物放在太陽下晾曬，便可起漂白效果。



3.洗米水搓揉法

洗米水向來具有清潔功能，也是熱門的環保清潔用品。只要將泛黃的衣物浸泡於其中若干時間，之後再輕輕搓揉泛黃部分，最後才以日常程序清洗衣物，可達致潔白的效果。



4.梳打粉糊塗法

提到環保清潔用品，相信不少人會想到梳打粉（碳酸氫鈉）。梳打粉是一種弱鹼性的天然礦物質，原來在對付衣物污漬，尤其是白恤衫的黃漬有顯着效果。梳打粉加水弄成糊狀，塗在衣物發黃處，風乾過後，再輕輕刷拭，可減輕黃漬，之後再用日常洗滌程序清洗衣物。如果想預防衣物發黃，則可在平常洗衣時，加入適量梳打粉便可。



5.勞工梘擦拭法

當洗衣機未普及的年代，勞工梘是不少家庭的洗衣恩物。時至今日，誰還記得勞工梘？其成分天然，以油脂和鹼水為主，是一種沒有化學成分的番梘。去除衣物上的污漬，效果相當理想。勞工梘先沾些水，然後塗在衣物發黃部分，輕輕用手或刷子擦拭幾下，直至污漬減退為止。如果污漬比較嚴重，則要把勞工梘水浸泡衣物一小時後再清洗。