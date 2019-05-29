救世煮之熟拌與生熟拌：蒜泥白肉

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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上星期介紹了一種夏日常用的烹飪方法、「拌」入面的生拌。今日則介紹一吓熟拌與生熟拌。



所謂熟拌，即將已加熱煮熟的食材放涼後切成合心水形狀後，以調味汁拌勻成菜的做法，如雞絲粉皮。至於生熟拌則顧名思義，即指將生、熟參半的食材切配後，以味汁拌勻成菜的方法，如蒜泥白肉、撈起等；由於原材料較多樣化，口感自然更為豐富多變。



無論是熟拌抑或是生熟拌，都不會對食材進行長時間烹調或加熱，故建議選用較為優質的食材入饌。此外，由於拌菜多是涼菜，處理時更要注意衞生，必須清洗乾淨，切製時要生熟食材分開處理，以確保食用安全。



今日教大家炮製一味蒜泥白肉，傳統用的是五花腩，一般是原條煮製，之後才切片，如果想慳時間及功夫，則可以選購一些火鍋用的豬腩片，但就要注意烚煮時間，一熟就要取出，瀝乾水後放到碟上，淋上醬汁（醬汁基本上可隨個人喜好而增刪）即可，想口感豐富一點或愛吃傳統道，則可選購原條五花腩炮製。



材料：

五花腩 半斤（300克）

葱段 2棵

薑 3片

花雕酒 1茶匙

香葉 2至3片



醬汁：

蒜蓉 2湯匙

生抽 1湯匙

陳醋/黑醋 1湯匙

糖 1茶匙

麻油 半茶匙

葱碎 適量

芫荽碎 適量

紅椒碎 2隻



做法：

1. 帶皮五花腩去毛洗淨，原條放入煲內，下水蓋過五花腩，開中小火，滾起後取出以啤水洗淨。

2. 煲一煲水，滾起放入葱、薑、香葉、花雕酒及五花腩，滾起轉細火，冚蓋煮30分鐘，之後焗10分鐘。

3. 撈起放入冰水，取出吸乾水後切成薄片，鋪在碟上。

4. 將「醬汁」材料拌勻，淋在腩片上即成。