紅米踩過界！　首款筆電RedmiBook 14

自從成為獨立品牌之後，紅米唔單止手機款式多咗，喺啱啱嘅新品發布會，仲宣布推出首款筆記型電腦RedmiBook 14。新機備有14吋全高清屏幕，屏幕邊框只有5.75mm，令屏幕佔機面比例高達81.2%。機身用上銀色金屬物料，黑色鍵盤、銀色TouchPad，外形激似MacBook。機身重1.5kg，重量介乎13吋（1.37kg）及15吋（1.83kg）的MacBook Pro。



機側插口相當齊全，包括兩個USB 3.0、USB 2.0、HDMI、3.5mm耳機。至於硬件，採用第8代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce MX250顯示卡、8GB RAM以及512GB SSD。功能方面，加入Modern Standby，以低功耗待機，再配合小米手環3，極速將電腦喚醒兼解鎖。



RedmiBook 14提供3個版本，標準版改用Core i5處理器，256GB SSD售3,999人民幣，512GB SSD售4,299人民幣，而頂配版則為4,999人民幣。