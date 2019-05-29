韓式Style！三文治與熱狗配料醬汁用呢啲！

哈韓一族除咗迷韓星、追韓劇，更會對當地的食物感興趣，除了部隊鍋、炸雞、泡菜等，其實韓國還有很多特色美食。西式的三文治、熱狗大家吃得多，據佐敦一間韓式多士熱狗專門店的經理Royal Hui所講，原來韓國人對三文治同熱狗都有自己Style。先講三文治，美式或港式，除非有食客要求，才會烘底後才夾餡，而韓式三文治的麵包則會先加牛油輕煎，讓質感帶點脆口但又不會過硬。



配料方面，港式均離不開餐肉、雞蛋、火腿和沙嗲牛肉等，而美式多是西式火腿、蔬菜絲或芝士，高級一點還會加入肉扒類和海鮮等。至於韓式的多士三文治配料親民得來更多元化，好似用上煙肉、雞蛋等，還有當地人喜愛的厚切火腿扒、芝士漿、奄列、薯餅，甚至韓式漢堡扒等，以及配上大量清新蔬菜絲。當中較為特別的款式是以豬肉和牛肉混合製成的漢堡扒，薄身得來又彈牙，和一般的厚身而又易散開的漢堡扒相比，口感零舍唔同。



至於傳統的美式熱狗，熱狗腸大多是豬肉或牛肉製作，配搭較單調，而常見款式更會加入酸瓜、唧上芥辣和番茄醬而成；至於韓式的熱狗腸質感相對較結實，食落帶蒜香。醬汁方面，韓式的味道亦偏甜偏辣，當地大多數品牌都有自家秘方醬汁，如Royal指它們的品牌除了有蜜糖芥辣醬和無煙熏味的燒烤醬外，還有秘製的辣椒醬和香甜的奇異果醬，部分更會直接唧在麵包上，豐富麵包味道。大家細心一點，更會發現醬汁更較常見的較為稀一點。