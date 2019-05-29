科幻男鞋　Prada Cloudbust Thunder

大概時裝精或者波鞋迷一見到呢對大大舊外形嘅Prada Cloudbust Thunder，都會認定係殊途同歸氾濫到頂點的Dad Shoes，但實情是這對於2019年秋冬時裝展上登場的最新鞋款，其設計是以2018年春夏發表的Cloudbust外形演變而成，當中結合品牌獨有的技術及精湛創意，並非一味以笨重線條「懶復古」取悅大家呃飯食的泛泛之輩。



Prada Cloudbust Thunder的設計承繼前作Cloudbust充滿科幻感的外觀設計，鞋面上的機械感立體效果以注入橡膠的高性能加工布料塑造。這項獨有的技術靈感源自運動世界，務求打造出令人難忘的外觀之餘，也希望保持意想不到的伸展性及柔軟度，簡單講即係好睇又好着。凹凸有致的坑紋鞋底由泡膠物料打造，配合鞋身上分別以啞面及亮面效果呈現的不同細節，以強烈的線條感及層次感引爆出前衞視覺效果。首回推出的配色分別有黑、白、紅及藍4色，即日起正式開賣。