Pioneer VSX-934　輕鬆調音

不少音響初哥都不懂得為AV擴音機調音，結果令環繞聲喇叭發揮不出原有的包圍感，針對此問題，Pioneer推出的7.2 AV擴音機VSX-934，引進了最新一代相位控制技術的MCACC自動房間校正功能，只需將附設的收音咪駁上主機，就能檢測環境資料進行分析，從而自動調校出包圍感最全面，音量最精準的音效。此外，支援7.2聲道，能呈現5.2.2格式的Dolby Atmos及DTS:X音效。



引進Direct Energy擴音線路，對應Hi-Res Audio高解析度音訊，能顯著地提升音樂、電影、電視節目以至遊戲的聲音播放質素。此外，設有對應HDCP 2.2標準的HDMI端子，支援直通傳輸HDR10、HLG、Dolby Vision及 BT.2020色域，適用於最新的4K/60p多媒體播放器、4K Blu-ray機、電視及投影機。



VSX-934能成為多房間音響平台，支援5GHz/2.4GHz Wi-Fi串流傳音，更對應DTS Play-Fi、FlareConnect及Works with SONOS等技術，就算連Apple Airplay 2都難不到它，可在家輕鬆串流音樂。