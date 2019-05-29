賀誕生200年　限量版Johnnie Walker公開拍賣

講到最大眾化的威士忌品牌，Johnnie Walker一定佔一席位，Red Label、Blue Label、Black Label，只要喝過威士忌都應該不會感到陌生，較高級的還有Gold Label與珍藏版Platinum Label。最近就有一瓶Johnnie Walker Celebration Blend 1805在港公開拍賣競投，估價HK$18,000至HK$26,000。



這瓶酒之所以身價特別高，只因全球僅限量200瓶，瓶身上均刻有編號以示獨一無二。而酒名之所以命名為Johnnie Walker Celebration Blend 1805，是因為慶祝創辦人John Walker於200年前的1819年11月25日出生，威士忌陳釀超過45年，氣味特別馥郁醇厚。除了佳釀之外，此禮盒亦備有一支墨水筆、John Walker兒子兼繼承人Alexander Walker的復刻版釀酒手稿，令此禮盒更具紀念價值。

