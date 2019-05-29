「高端酒店風尚榜」得獎推介　北京東海康得思酒店

於2017年開幕的北京首都機場東海集團旗下的康得思酒店，不但格調時尚，並且坐擁距離北京首都機場3號航站樓咫尺之遙的地利。日前舉行的北京青年周刊《AIRTIME》2018至2019年度高端酒店風尚榜，東海康得思酒店更從20多個城市近100家高端酒店中脫穎而出，榮獲最佳MICE酒店獎項，到北京旅行的話當然不能錯過。



【脫穎而出 風格時尚】

北京青年周刊《AIRTIME》2018至2019年度高端酒店風尚榜頒獎晚宴，日前剛於北京寶格麗酒店圓滿舉行，由該雜誌讀者組成的評委團，依據大量數據、高端酒店行業訊息及客戶反饋，選出一系列酒店獎項得主，最終由北京首都機場東海康得思酒店，勇奪大會的最佳MICE（Meeting會議、Incentive Travel獎勵旅遊、Convention國際會議、Event/Exhibition展覽活動）酒店獎，可見備受肯定及推崇。



前稱為北京首都機場朗豪酒店的北京首都機場東海康得思酒店，是繼香港、上海及奧克蘭後的第4間康得思酒店。酒店以平易近人的奢華（Approachable Luxury）為主題進行了翻新，設計時尚雋永，樓高7層的它設有272間裝潢典雅的客房及套房，以黑、灰、橙為主色調，空間寬敞，自然採光充足，寬頻網絡與藍牙喇叭等配置完善，不論度假或公幹都感舒適貼心，加上酒店距離北京首都機場3號航站樓僅500米，旅客到埗後可乘搭24小時免費穿梭巴士前往酒店，可謂非常便捷。



【公幹度假 設施完備】

酒店亦照顧家庭旅客的需要，除了備有4間擁有閣樓的超大公寓套房外，還為兒童住客準備好專用的浴衣套裝，並備妥了安全舒適的木製嬰兒床，讓爸媽睡得安心。酒店同時設置了多間創新時尚的餐廳及酒吧，當中的思．全日餐廳（Cordis Market）提供的自助餐有多種異國風味選擇，內裏設置了5個互動美食櫃台，供應各式甜品、麵食、燒烤和日式料理。



晚上又可到酒店大堂酒廊（The Tune）品嘗由餐飲經理及調酒師精心調配的雞尾酒，保證有水準。如果午後有餘暇，你還可來一頓酒店的下午茶套餐，糕點精緻漂亮，睇見都流口水。加上布置以絲綢之路為靈感的中餐廳明閣，帶來了豐富的用餐享受。酒店還有川水療中心、健身室及室內游泳池等設施，下了飛機立即在酒店鬆一鬆，絕對有賓至如歸感覺呢。



北京首都機場東海康得思酒店

地址：北京首都國際機場三號航站樓一經路1號

房價：每晚HK$1,400起

網址：http://www.cordishotels.com/sc/beijing/