《新世紀福音戰士》出鉸剪　有乜特別？

作為動漫迷，《新世紀福音戰士》的各類精品應該買落唔少，不過計實用性，即將於6月5日推出的新產品，粉絲們應該會入貨。Nikken刃物株式會社跟品牌A.T. FIELD EVANGELION WORK聯手，共同開發EVA初號機及2號機兩款手工藝鉸剪！先介紹下Nikken刃物株式會社，該公司有逾70年的歷史，專門生產各類優質剪刀，今次推出的兩款EVA鉸剪，全部由被喻為利器之町的岐阜縣關市的工匠一把一把細心打磨出來，質素毋庸置疑。而初號機及2號機兩款鉸剪除了顏色唔同外（前者係紫綠、後者係紅黃），兩把剪刀的設計亦不一樣，初號機為附有細小鋸齒的剪刀，可以牢牢地將要剪的物件「夾實」，連絨氈及聚醯胺等物料也能好好的剪開。



而2號機款式除了附有細小的鋸齒，剪刀同時有較大的U字型鋸齒，令剪繩索及銅線來得更方便就手。兩把剪刀於把手位置分別印有「EVA TEST TYPE-01」及「EVA PRODUCTION MODEL-02」字款，而於金屬部分則有作品中登場的特務機關NERV嘜頭，並且兩者均附有鉸剪套方便攜帶。



有興趣的朋友，可於博品館TOY PARK銀座本店、EVANGELION STORE TOKYO-01、岐阜縣刃物會館等地點買得到，亦可於網店AppBank Store入貨，售價為2,500日圓。



網址：https://www.appbankstore.jp/article/?p=105087

