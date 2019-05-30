Total Swiss兩度榮獲「中銀香港企業環保領先大獎」

環保是大趨勢，但不應是口號，而是應持續實踐的生活習慣。由中國銀行和香港工業總會共同設立的「中銀香港企業環保領先大獎」已順利舉行。Total Swiss國際集團連續兩年榮獲「中銀香港企業環保領先大獎──環保優秀企業證書」，印證了貫徹此行的環保理念！



是次頒獎典禮於2019年5月29日，九龍灣國際展貿中心6樓3號展貿廳舉行。企業需通過多方面的嚴格檢定，方能脫穎而出。



產品方面，Total Swiss旗下許多產品，均榮獲新加坡環境委員會頒予的Green Label認證。證明了產品的製造過程、原料和成分，均符合對人體健康和環境無害的要求。而Total Swiss旗下另一系列的Water Solution，採用美國太空總署（NASA）所開發的高科技技術，能過濾最新的毒素、有害物質和重金屬，把不該有的物質去除，同時保留該有的物質。這項技術另一優點是強大的過濾容量，不單能過濾出飲用食水，就連供應全家人洗澡和清洗食材等方面，亦足夠有餘。此外，另一系列產品Air Solution，能快速改善空氣污染，締造舒適和清新的環境，而且耗電量極低，完全符合環保的要求。



日常辦公室運作方面，Total Swiss於星光行的自置物業，於2015年榮獲由聯合國世界綠色組織頒發的綠色辦公室（Green Office）認證。由管理層分析辦公室內的資源消耗，從而精準制定措施，再由全體員工系統化執行。以致能源、水、紙張和採購用品方面，均做到節源、妥善、有成效。



除了產品和辦公室運作，在社區環保推行方面，Total Swiss亦貢獻良多。由於旗下產品深受會員歡迎，加上獲得全球城市天使選拔協會成員的支持，組成廣大的群體網絡。每次推行環保活動時，各單位成均熱烈響應，為環保出力。



不論是環保的全面性，持續性和帶動性，Total Swiss皆表現卓越。今年再度成為大會認可的環保優秀企業，可謂實至名歸。

