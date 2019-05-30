三界五行：混養觀賞魚　都要講求一團和氣？

近年，家居養魚多了個選擇，就是人工培育出來的新品種鸚鵡魚。



本來，大海珊瑚礁生存了一種熱帶魚，顏色鮮艷，嘴形似鸚鵡，俗稱「鸚嘴魚」或「鸚哥魚」，但由於珊瑚魚在水族箱用鹹水飼養有一定難度，並非一般魚迷可以應付。於是，專家用美洲的慈鯛紅魔鬼魚與紫紅火口魚雜交，培育出鮮紅的淡水魚，因為嘴形也似鸚鵡，所以就命名為鸚鵡魚。以魚紅色為正宗，又叫血鸚鵡。這種新寵，無論養在家中，還是在寫字樓、商店、食肆，火紅的一缸，充滿生機，像擺放一盆永不凋謝的大紅花。



血鸚鵡與其他品種雜交，又培養出新品種，以頭頂起高冠，顏色火紅的財神魚最受歡迎；還有全身金黃色，體態逗人的金元寶魚；魚鱗似小珠，魚身紫色的麒麟鸚鵡。而白身紅花、紅身黑花的鸚鵡魚雖然被行家視為不純種，但因為顏色不單調，反而受養鸚鵡魚的初哥歡迎。以上各種鸚鵡魚都可以混養，但，畢竟鸚鵡魚祖先是較兇猛的魚，不宜與其他體形較小的異類魚混養，以免引起殺戮。



養魚貴在和平，一團和氣，才可以和氣生財，達到旺財的效果，如果魚缸變得殺氣騰騰，充滿血腥，有礙風水。所以不論養甚麼魚，在考慮混養之前，必須先了解其性格。有些魚雖然不兇惡，但與某些魚混養就有麻煩，例如熱帶魚四間，活潑調皮，如果與神仙魚混養，就會啄神仙魚的鬚，真的是神仙也被玩死。



方向宇