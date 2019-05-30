苦瓜燜龍躉　清熱防中暑

小滿過後天氣會愈來愈熱，有說「小滿吃苦瓜防中暑」。今日請來機場一間5星級酒店的中菜行政總廚梁傑民師傅，教大家利用苦瓜炮製一道甘香惹味的苦瓜子薑燜龍躉。梁師傅指，相比其他品種的苦瓜，翠綠苦瓜肉厚少囊、肉質爽脆，加上甘苦味不會太過霸道，除可配不同肉類來快炒外，亦可加入豆豉、子薑，以及魚鮮味較重的龍躉魚肉，以先炒後燜煮的方法烹調，令苦瓜吸收醬汁及食材的精華，吃起來更為鮮香惹味。



材料：

龍躉魚肉 6両

翠綠苦瓜 1條

子薑 1両

片糖 1/3片

紅椒片 1/4個

葱白段 2條

原粒豆豉 半茶匙

豆豉碎 半茶匙

乾葱碎 1茶匙

蒜蓉 1茶匙

胡椒粉 半茶匙

麻油 少許

鹽 少許

生粉 少許

蠔油 1茶匙

生抽 1茶匙

紹酒 少許

老抽 少許

上湯 1碗

蛋漿 少許



做法：

1. 翠綠苦瓜開邊刮囊、汆水，切段備用。

2. 龍躉魚肉切塊，依次加蛋漿、胡椒粉、鹽、麻油及生粉略醃，煎香備用。

3. 起油鑊炒香苦瓜，下子薑炒勻，加乾葱碎、蒜蓉、原粒豆豉、豆豉碎炒香。然後灒紹酒，加上湯、片糖、蠔油、生抽，收慢火燜約5分鐘。

4. 將魚肉回鑊再燜約3分鐘，最後下葱白段、紅椒片及老抽略煮即成。