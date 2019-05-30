靈敢侶情：不再相愛 VS 還愛不愛

兩個人走到盡頭時，最痛苦的，不是不再相愛，而是不知道還愛不愛。



但是，一起都這麼多年，不愛一早就走了吧？

一起都這麼多年，無愛都有情吧？

一起都這麼多年，無理由說分就分吧？



念着過去的「這麼多年」，你們被說服了，惟有告訴、甚至提醒自己：「我想我是愛他／她的。」繼而，你去說服對方，提出「不如重新開始」。



對方點頭。



不過在你心裏，卻沒有湧起滿懷希望的暖意，但又是念在多年的情份，你們仍然故作積極地配合落去。



然後每天，你開始活得像在寫自傳。為回憶過去的感覺，你拿起昔日的拍拖照片，出力去回憶、去組織過去。「記得當初他追求我時⋯⋯」、「這張照片是我們初次去旅行」、「這份禮物是一起後的第一個生日，他儲錢買給我的」、「這件衣服有他的體味，我曾經每晚都穿着睡覺」。



但想着回憶着，你依然像在看別人的故事，感覺得抽離。



為何這樣？



對了！因為這些年來，你的心被對方刺滿了小孔。



於是，你們把不滿都拿出來說，以「你改我改大家好」為目標。只要改了，問題就沒有了對不對？



起初，你們都客客氣氣，雖然比之前更見外。但到改得數天，大家都開始鬆懈了，你改了他沒改，他改了你沒改，第一次忍、第二次冷戰、第三次四次五次，要爆了：「你根本從來沒變！」



不再愛，你起碼可以恨對方，乾脆分開得到解脫；不知道還愛不愛，留下來心卻飄遠，就好像你們都被逼要看完一套沒趣的電視劇一樣，繼續看，是因為之前都看了幾季，不看很浪費。



但人生的時間，就值得浪費？



「一起這麼多年」，雖然是理由，但這些年到底是白費還是有用，要看現在。



所以，別再拖拉了，問問彼此：「現在是否仍有決心繼續？」有的話，已經代表愛仍在，就別再刻意去找。然後，伸出已很久未被對方摸過的手，跟他約定：「忘記過去，向前看，王先生你好。」



「李小姐你好。」



只要有決心，沒有事做不了。若失去了決心，寫本十萬頁自傳都追不回。以前不快樂，就別再花時間去想。有些事，不到你改變亦不到你不原諒，再想下去只會把寒冰積得更厚。現在才是將來的第一步，拖着那隻久違了的手，帶着決心好好走下去吧！



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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