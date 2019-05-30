Bremont腕錶　皇家空軍御用

英國腕錶品牌Bremont雖然才成立短短十多年，但憑着型格剛陽味的航空錶款備受錶迷追捧，更成為英國國防部（Ministry of Defence, MoD）暨皇家軍方御准之官方合作夥伴。品牌旗下的Armed Forces系列，正是特別為英國軍方而設計。系列今年以二次大戰中為英國軍隊服務、規格極其嚴謹的Dirty Dozen腕錶為靈感，推出3款搭載強化精鋼錶殼、準確、耐用且易於讀時的精湛腕錶，包括：Broadsword COSC認證自動小三針款式、Arrow計時錶款及Argonaut COSC認證自動大三針錶款，所有錶款錶底均刻有皇家御用認證標記。



除軍方外，品牌跟英國著名戰機彈射座椅品牌Martin-Baker同樣緊密合作。今年為慶祝兩大品牌合作10周年，特別推出MBIII/10th GMT天文台腕錶。此錶搭載BE-93-2AV天文台自動上鏈機芯，經歷G力、磁場、模擬高度、鹽霧與濕度水平、防腐蝕、極端振盪、溫度與碰撞等多重測試，戰鬥力十足。另外品牌亦為Jaguar汽車重新推出的D-type跑車設計一款特別版腕錶，藍色設計靈感源自Ecurie Ecosse Jaguar賽車隊常用顏色，錶盤配以雙計時盤及測速計外圈。特大藍寶石錶背展示修飾精細的BE-50AE機械機芯及以Jaguar方向盤為設計靈感的精緻擺陀。錶冠鐫刻原版Dunlop輪胎的胎紋，錶冠頂端則以珐琅裝飾Jaguar經典標誌。