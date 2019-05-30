【健樂事】周末小一派位　10招助紓壓

今個星期六（6月1日），小一派位公布結果，相信不少家長已開始進入緊張Mode，若然出現失眠、頭痛、煩躁、易怒等壓力症候群徵狀，便不得不正視！



根據中醫學理論，人的情緒分為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，當七情過激，超出了人體所能承受的限度，情志就會失調，繼而衍生各種徵狀，如容易疲勞、健忘、失眠、易醒等問題，危害健康。當一個人長期受壓或情緒低落，更會出現氣機不暢的徵狀，如胸悶、吸呼較淺、經常悶悶不樂、頭痛或偏頭痛，甚至會胃痛、肚屙、胃口不佳，或變得暴飲暴食。不想被負面情緒拖垮，應從日常生活入手，給身心紓壓，不妨參考以下10招啦！



1.進行深呼吸

一個人受壓時，很自然會嘆氣，可嘗試進行深呼吸。每次吸氣時，專注在焦慮和壓力的感受上；到了呼氣一刻，則專注在放鬆的感覺，這樣做能幫助平靜壓力時刻混亂的心靈。



2.聽抒情音樂

音樂能陶冶性情，心情煩躁時，聽古典音樂或節奏較緩慢的曲調，能放鬆身心、減輕壓力。另外，聽音樂、學書法或園藝都是正念（Mindfulness）修行方法，幫助專注當下感受而減壓。



3.親近大自然

有自然療法專家認為，缺乏大自然的滋潤，容易令人產生失落感，因此每當感到壓力纏擾，不妨到公園或郊外散步兼散心。步入大自然時，可嘗試停下來閉上雙眼，把你的耳朵打開，聽聽自然的聲音，再用鼻子嗅聞一下自然的氣息，接着做個深深的呼吸，最後張開雙眼，再一次欣賞大自然。



4.睡眠要充足

維持良好的睡眠是十分重要，晚上11時便要躺下休息，因睡眠不足就是一種壓力，引發生活上的各種困難，從而令壓力增加，所以在受壓期間，更要睡得好和睡得夠。



5.做帶氧運動

運動可降低壓力賀爾蒙的分泌，增加大腦內的血清素及安多酚，使人維持好心情，紓緩焦慮情緒。但要注意適可而止，要是運動量太高，不但令體力透支，更會令情緒爆煲！最理想的運動習慣是，每兩天進行45分鐘至60分鐘運動。亦可藉着散步或行樓梯，促進血液循環，感受腳踏地上的感覺。



6.飲用花草茶

根據中醫學理論，肝膽與壓力有密切關係，若壓力過大，肝氣過於亢盛，便會影響主氣血運化的脾胃，可考慮沖泡花草茶飲用，以紓壓緩力。例如：菊花+杞子+綠茶，可清肝提神；玫瑰苞+薄荷，能疏肝解鬱；合歡花+首烏藤紅棗茶，則解鬱安神。



7.多吃深海魚

進食三文魚、吞拿魚、鯖魚、沙甸魚等深海魚，有助減壓，因當中含Omega-3脂肪酸，可抑制壓力賀爾蒙及增加血清素的分泌。



8.吃高纖食物

補充高纖維的碳水化合物，可為腦部供應糖分、能量，增加血清素分泌，其消化速度較精製糖慢，可穩定血糖，並有助維持好心情，大家可從糙米飯、全麥片、意大利粉中攝取。



9.按摩腳穴位

按摩有助放鬆身心，尤其是位於腳部的三陰交與太沖穴，前者位於小腿內側，屬肝、脾、腎三經的交界處，每天按50次左右，可達致健脾、補腎、疏氣、調經等功效，後者則位於足背第1至2跖骨連接處，於生氣時或之後按壓，有助緩解情緒，令人平靜。



10.睡前做瑜伽

心情緊張時，腦海會浮現種種雜念，影響睡眠質素。建議在睡前進行10至15分鐘簡單且伸展幅度較低的瑜伽動作，其中一式是跪坐在床上，把雙腳打開至肩膊闊度，拉長頸椎，上身往前、臀部向下坐，維持1至3分鐘，此動作可放鬆橫膈膜，更可減低腦部神經壓力。