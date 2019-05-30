本日日本：太震撼！全球一件哥斯拉背鰭外套

今日係荷里活電影《哥斯拉II：王者巨獸》喺香港上畫的日子，一眾粉絲當然想先睹為快啦！而此作品於日本當然亦成為了話題，當地為了紀念新電影上畫，飲品公司Suntory旗下的罐咖啡BOSS即日起跟哥斯拉推出了聯合企畫活動「東寶監修！抽中「哥斯拉BOSS外套！」由負責拍攝一系列哥斯拉電影的東寶公司全面協力下，找來負責製作哥斯拉皮套戲服的班底來監修的哥斯拉BOSS外套，特色係外套背面黐有初代哥斯拉相同形狀的立體背鰭，而外套本身則印有該怪獸的皮膚圖案，除了外觀夠晒原汁原味，件外套仲識發出哥斯拉的吼叫聲，着上身包你有化身為哥斯拉的錯覺呀！即日起至6月30日可以於特設的網站進行抽獎登記，而當中只有一位幸運兒可以將呢件外套據為己有，不妨睇吓你有冇咁好彩喇！



與此同時，BOSS亦於網上同步播放全新影片「拍不到容貌的主角」，將1954年負責在電影《哥斯拉》中穿上哥斯拉皮套戲服的演員中島春雄的辛酸展現觀眾眼前，而為了拍攝該片段，更將當年的哥斯拉戲服及特攝場景重新炮製，絕對值得一看！



https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/campaign/boss_godzilla/cp/

