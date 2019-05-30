水泥板、黑鐵框　時尚型格工業風

不少人特別喜歡工業味濃的家居設計，因為能帶出戶主強烈的非凡個性和獨特品味。以是次介紹的單位為例，由於戶主鍾情工業風裝潢，所以全屋以黑、白、灰為主調，並在室內運用了水泥板、黑鐵框等工業元素，打造出一室時尚型格感。



此單位的原則是客廳與飯廳直向並列在一起，中間相隔了一個電視矮櫃，這樣的布局在客飯廳與廚房和浴室之間造成一條長走廊，而走廊佔去客飯廳不少空間，同時飯廳光線被客廳的電視櫃遮擋，因此Zinc Studio的室內設計師Shin，決定將客廳和飯廳改為橫向並排，使走廊空間融入客飯廳，而窗外的光線亦可引入飯廳，變得開揚光猛。



【改動間隔擴闊空間】

為了把電視櫃位置轉到浴室與客廳之間，Shin特意把廚房的面積縮小，並改動了浴室原有的門口位置，藉以令客廳有足夠的空間打造一幅電視牆、而又不減此區面積。由於廚房面積縮少了，所以Shin把門改為黑框的玻璃趟門，讓廚房成為飯廳空間的延伸，擴闊視覺效果。



單位的另一個大改動在主人房，設計師將窗台改成化妝台，而睡床由原本貼近牆角改為只把床頭貼在牆壁，因此睡床變成可以三邊落床，戶主夫婦能方便地從自己那邊落床。至於睡房內的衣櫃本是單向設計，現在改為曲尺形衣櫃，再採用黑鐵框玻璃趟門與睡床位置隔開，將之變身成衣帽間。



【裝潢顯現戶主喜好】

單位內顯現了不少戶主的個人喜好，例如戶主喜歡收藏公仔，Shin在重新布局時，便特意在電視牆、飯廳的L形大櫃用上鏤空設計，一來可展示戶主的珍藏品，二來可減低座地櫃、牆身所帶來的壓迫感。而單位內注入大量工業風元素，則是戶主的要求，當中最吸睛的莫過於廚房及浴室外邊的水泥板牆身、黑木飾面的電視牆等。為貫徹室內的工業風格，照理應選用工業味濃的金屬家具，但由於戶主擁有一名小孩，故設計師棄用金屬家具，改為採用散發暖意的木製餐桌、梳化、單人椅等，與工業風的冰冷感互相平衡。