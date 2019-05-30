宜蘭童話村　搓「葱」歲月

台灣宜蘭三寶之一「三星葱」甜美多汁，用它來作葱油餅，滋味又會如何？如想一試，推薦你去宜蘭縣冬山鄉，在「童話村有機休閒農場」住一晚，可由落田拔葱開始，親身體驗一個葱油餅的誕生過程。



童話村從很早開始就經營民宿(房價：NT$2,500，約HK$625）起、

有機開心農場一日遊價：NT$999，約HK$250起)，並以有機生態農場定位，不但有自家的稻田、菜園和果樹，它還有不同的DIY活動提供，例如7-8月可下田割稻、9-11月可採洛神花做醬，12-2月又可採金棗或採寒梅，而拔葱做葱油餅，更是一年四季都可做。



我們來到外觀像民房大宅的「童話村」前，老闆娘吳麗珠與她女兒一起帶我們穿過餐廳，走到後園才發現另有天地，這裏有他們的民宿區，包括小木屋區及新建的粉紅色大樓，前面便是大片稻田，以及我們即將要走進的葱田。準備來DIY葱油餅的我們，主材料的葱，原來是要我們自己下田拔的，拔葱沒我們想像中容易，因為我要從泥中的根部拔起，我們得先用了小工具插鬆泥土，才能把草完整不損的拔起。新鮮拔起的葱，用水沖掉泥巴後，隨即便被我們用刀切碎備用，接下來就是最考功夫的搓麵粉餅皮，餅皮搓太厚會難吃，但搓太薄又易穿，葱當然放愈多就愈香，但大前提是要包得冚、捲得成條狀，還要拉長再圈成餅形才算成功，完成後最後交給廚房烘餅便可等吃。



在等吃期間，我們還可趁機去餵魚，童話村的魚都大條到可用奶樽來餵魚糧的，要是手鬆，隨時奶樽都被魚扯走。除了餵魚，你還可試玩他們的「搓稻子碾米體驗」，大家可合力用米篩，先把稻子堆中的雜質例如稻草等濾出，然後把稻米倒進碾米機中，最後就會有白色的米粒走出來，而碾剥出來的米殻，就是糙米，餘外還有米糠，而我們還可把自己碾出來的米，載滿一包帶回家享用呢。以有機生態農場為主題的童話村，晚上提供的「農場海陸不老鍋」套餐，絕對是最代表性的健康餐，它的蔬菜與菇類全是當天採摘的自家種植的有機菜，新鮮味甜得很，它還可配搭牛、羊或豬等肉類，又或可選海鮮蝦子，不用擔心不夠飽。另外特別一提，如你帶小朋友去童話村留宿，記得預訂他們的有滑梯的主題套房，保證小朋友玩到不捨得睡。



童話村有機休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興村挴花路300號

官網：www.fairy-story.com.tw