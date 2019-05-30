大家對太卷、反卷、軍艦、手卷這些壽司總類都不會感到陌生，但你又有沒有聽過手毬壽司？手毬壽司的日文寫法是「手まり寿司（Temari Sushi）」，外形圓碌碌有點像壽司與飯糰的混合體，但Size卻迷你得多，通常只得一口大小。由於是反傳統的創作料理，因此對材料並沒有嚴格限制，配搭冬菇、漬物、櫻花蝦、魚片等皆宜。曾在日本修讀精進料理課程的藝人林雲中今日除了為大家示範冬菇手毬壽司之餘，亦會順道分享精進出汁的做法，這種用鰹魚或海帶製作而成的調味料，無論拌飯或冷麵同樣滋味。



材料：

珍珠米 2杯

清水 適量



出汁：

乾冬菇 2至3粒

昆布 1塊（5厘米x5厘米）

清水 1公升

味醂、醬油、黑糖 各3湯匙



壽司醋：

米醋 50毫升

蔗糖 2湯匙

海鹽 少許



做法：

1. 先預備精進出汁，用清水浸冬菇及昆布8小時。

2. 去蒂後加味醂、醬油、黑糖用中火煮10分鐘成出汁，冷藏12小時。

3. 將珍珠米煲成白飯。

4. 用慢火煮米醋、蔗糖及海鹽，調成壽司醋。

5. 將煮好的米飯倒入木盆，先加一半壽司醋，拌勻後再逐少倒入其餘壽司醋調味。

6. 用保鮮紙包好壽司飯並搓成圓形。

7. 在壽司飯上放冬菇或其他配料。