Wilson Benesch　百萬發燒英倫靚聲

Wilson Benesch是著名英國音響品牌，誕生於1989年，創立人Craig Milnes是資深音響工程師，對如何將碳纖應用在喇叭音箱上特別有心得，最新旗艦座地喇叭Eminence就正好採用了最新一代的碳纖技術來製造音箱，傳統喇叭音箱大都採用木材製造，但廠方經研究發現木材音箱容易受到環境天氣轉變而發生變化，反觀碳纖就穩定堅硬得多，不會受溫度、濕度等變化影響而導致音色出現偏差，而且由於用料落到足，令喇叭重量高達145kg，加上高度達199cm，樓底不夠高都放不下這對巨無霸，絕對是發燒級英倫靚聲選擇。



傳統喇叭音箱大都是採用長方形設計，音箱內的平面板容易引起駐波影響音色，反觀Eminence的左右側均採用弧面設計，弧度經電腦精密計算，達致最出色的聲學特性，更能減少單元發聲時的不必要震動，而且音箱呈前闊後窄設計，能透過減少音箱內的平面板，而杜絕聲波繞射及駐波，令音色更清晰通透。如大家夠細心的話，更會發現音箱頂部不是傳統的水平面板，而是前低後高的斜身弧形碳纖板，要將堅硬的碳纖打造為弧度分毫不差的流線面板，需要高度技術，幸好Wilson Benesch研究碳纖這物料已超過廿年，才能將Eminence的音箱將堅硬、防震、流線、美觀等優點共冶一爐。



為了提升高低音覆蓋，Eminence備有10組單元，分別是1吋高音×1、1吋中音×1，7吋中高音×2、7吋低音(收藏在音箱內)×2，還有4組最搶眼的等壓式超低音單元，10組單元均採用了碳纖材料，輕鬆將頻率響應提升至24Hz~30kHz，高音人聲通透，低音樂器聲有力。此外，4組超低音單元採用了等壓式設計，令較低的驅動亦能發揮出極為震撼的低頻，且有靈敏的反應速度，就算演繹連續不繼的低頻鼓聲都流暢有力。此外，高音單元不是依傳統設於音箱頂部，而是由上方的中高音及下方的中音單元夾着，這排列亦有助令高中低音能同時傳至用家耳中，杜絕低頻延遲的問題，令音場層次感更細緻真實。



如你是Wilson Benesch的粉絲，必定對該廠2013年推出的經典喇叭Cardinal不感陌生，碳纖音箱加高分析力單元，令音色通透感有飛躍性提升，而Eminence就是以Cardinal為藍本而改善設計的，除了外形似曾相識外，分音技術亦貫徹了後者信奉簡單就是靚聲的風格，廠方經研究發現太複雜的分頻電路，會不必要地消耗珍貴的功率，相位方面亦易有誤差，所以為Eminence設計了簡潔的分頻器，某些單元甚至沒經分頻器，直接由擴音機驅動，令聽眾欣賞到最原汁原味的音色。