嘉倩BB︰「意想筆到！」Samsung Notebook 9 Pro

筆控操作除了在智能手機及平板電腦上大行其道，近年也廣泛應用在多合一電腦上。Samsung新作Notebook 9 Pro就配備了Active Pen，配合《Samsung Notes》程式就能進行各種書寫或繪圖工作。現場實測落筆暢順，線頭與筆頭幾近同步，最正是撳實筆桿按鍵就能啟動擦膠功能，寫錯改正好方便。美中不足是機身沒有筆槽收納Active Pen，僅能透過磁力貼於機身前方，用時就要小心遺失了。



Notebook 9 Pro採用全鋁製機身，僅13.95mm厚、1,290g重，女士也能輕鬆單手拎起。鑽石切割技術有助銳利機身邊緣，同時提升了堅固度及質感。屏幕則有13.3吋，邊框只有6.9mm，達致與全屏手機相近的無框視覺體驗，配合ThunderAmp喇叭，睇片聲畫俱佳，音量甚至達到外置喇叭級數，用中等音量都聽得清楚。當然屏幕非全無缺點，例如可視角度一般，一班人就難以圍埋睇片了！



新機另一賣點是設有360度旋轉鉸鏈，當屏幕向後翻，就能當作平板電腦使用。硬件方面，它配備了第八代Intel Whiskey Lake 處理器，可選配8GB或16GB LPDDR3 RAM，儲存也有256GB或512GB SSD兩款選擇，並提供一個USB-C、兩個Thunderbolt 3連接埠及一個microSD讀卡器，效能、擴充介面都夠用有餘。



Notebook 9 Pro只有鈦銀色一款，將於2019年6月14日正式發售。