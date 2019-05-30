昭和到令和：上位星二代（女星篇）　你識邊幾位？

你相信有遺傳這回事嗎？看看日本娛樂圈，不少藝人都是星二代，便不由你不信！來到令和時代，有幾位星二代已經排住隊等上位，誓要複製父母在平成甚至昭和時代的成就，今次先介紹女星，大家一定要記住，有朝一日，他們或許已成為耀眼的大明星了！



木村光希

年齡：16歲

父親：木村拓哉（不用多介紹了吧）

母親：工藤靜香（一代偶像歌手，細碟《慟哭》銷量突破100萬）

木村光希（Kōki）是「日劇天王」木村拓哉的女兒，2018年5月正式出道，便已登上國際時尚雜誌封面，成為全日本焦點，外形可說是木村拓哉、工藤靜香的混相體，五官深邃，表情帶點冷傲，加上小麥色肌膚，的確讓人聯想到年輕時候的木村拓哉。雖然她暫時主要擔任模特兒，尚未向進軍歌影視壇，但已被經備受期待。



岡田結實

年齡：19歲

父親：岡田圭佑（搞笑藝人）

母親：上嶋祐佳（搞笑藝人）

岡田結實於2001年就以童星出道，2011年開始擔任雜誌模特兒，曾獲「日本最強美少女」的頭銜，被日本傳媒估算代言價碼約3,000萬日圓，與此同時，她也遺傳了父母的搞笑基因，上節目時表現得大方而不做作，今年年初，更主演日劇《我的大叔》，可惜收視一般，希望不會影響她的前途啦！



高橋Lala（高橋らら）

年齡：17歲

父親：高橋盾（著名時裝設計師、Undercover 主理人）

出道約兩年，已曾經跟 Dior、Dolce & Gabbana 和 Valentino等時裝品牌合作，拍攝硬照、行天橋，機會源源不絕，日本女性時裝刊物《SPUR》更用「このセンスは天性のもの？ 次世代大型モデル誕生！（先天的Fashion Sense？次世代超模誕生）」來形容她！



杉咲花

年齡：21歲

父親：木暮武彦（樂隊Rebecca前結他手）

母親：梶浦Chie（歌手）

杉咲花以童星身份入行，雖然父母都是藝人，但她不靠父蔭母蔭，以藝名杉咲花出道。曾與影后宮澤里惠合演催淚片《幸福澡堂》，勇奪多個電影新人獎，近年又先後主演《花過天晴》、《派遣占卜師》等日劇，已成功站穩陣腳。



Elena（エレナ・アレジ後藤）

年齡：22歲

父親：Jean Alesi（前一級方程式車手）

母親：後藤久美子（著名演員，獲封為「國民美少女」

Elena在倫敦電影專門學校修讀電影，跟母親一樣是個大美人，精通法、英、日等6國語言。前年回到日本進軍藝能界，不但登上雜誌《Richesse》封面，雜誌更為兩母女打造6頁的專輯。



松原堇

年齡：28歲

父親：石田純一（著名演員，主演《極道追蹤》、《透明人間》）

母親：松原千明（演員）

出身自演藝世家，父母皆是藝人，同父異母的哥哥石田一成他是演員（代表作有《同一屋簷下》及《聖者之行進》）。她本身在夏威夷長大，回到日本發展後，由於父母的關係，輕易獲得演出機會，成為時尚模特兒兼歌手，但由於不想活在父母的陰影下，近年已轉往荷里活發展。