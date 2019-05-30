【深夜字聊】千祈咪強忍　真係好傷身

Q：本人一向在性方面都很檢點，沒有濫交。而我久不久會看三級片，最近有些不愉快經驗想請教。看三級片的時候很興奮，陽具也勃起，但我沒有自娛，因為知道這是對身體不好。無奈當我看完，隔了半小時後，陽具回復正常，但卻感覺痛楚，還有些痠痠軟軟的感覺。未知為何會這樣，有否得醫治呢？

梁先生



A：自慰傷身之說屬迷思，只要不沉溺不過量，自慰是正常的性慾發洩管道，不用刻意壓抑。



使用情色材料產生性亢奮，因強忍拒絕射精，下體隨後痠痛痠軟，其實是「海綿體疲勞」引發之後遺症。「海綿體疲勞」通常發生於性愛或自慰時，陰莖勃起太久，海綿體充血時間過長，造成了陰莖肌肉疲勞所致。



相信閣下的自慰次數不頻密，經常自我制約不去射精。然而，假如某次或多次的使陰莖勃起似「罰站」，卻又久沒射精，便會令海綿體產生疲勞。



「海綿體疲勞」的徵狀包括：(1)陰莖在鬆弛之後疼痛，連帶泌尿系統及周邊部位如腹部肌肉也感赤痛。此外，(2)小解出現短暫不順暢和輕度不適、(3)海綿體無力和暫時充血疲弱甚至完全不充血、(4)連鎖疾狀還包括大腿痠痛、腰痠、背痛等。



閣下應理解強忍不射精往往更傷身，除了這次觀看色情品並壓制射精，究竟之前是不是也經常要陰莖長時間「罰站」卻不洩慾？應當留意，這種「馬拉松式」的陰莖「罰站」有損性功能，容易導致充血困難，長遠導致性功能障礙困擾，實在需要避免。「海綿體疲勞」是毋須醫治，只要多加休息，補充蛋白質和鋅鈣鐵鎂，有充足睡眠，留意正常晨勃機率，待陰莖痛楚消失，亦代表海綿體與性機能已恢復。



李偉儀