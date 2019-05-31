FRED PERRY x Amy Winehouse　搖滾天后愛心聯乘

已故騷靈天后Amy Winehous生前是FRED PERRY的忠粉，經常穿上品牌Polo Shirt出席各公開場合，有見及此，FRED PERRY於2010年開始與Amy Winehouse合作推出聯乘系列，雖然天后已經離世，但品牌每季繼續以其名義推出聯乘系列，而收益更會撥捐Amy名下的慈善機構，幫助受濫藥及酗酒問題困擾的青少年。



聯乘系列參考了Amy為品牌首次設計的服飾，推出了三個版本的FRED PERRY Shirt。黑色版F的靈感源自這位天后的鄉村搖滾樂造型，並加以變奏，於前方抵肩綴上充滿西部風情的滾邊，紅色版則於領口及袖口邊緣綴以飾釘細節。至於白色版繡花Polo恤的設計則以Amy獨特的紋身為藍本，在衫身上以對比色縫線繡上奪目的心形圖案。系列中各款服飾均貫徹以往的設計，按Amy身上紋身的同等位置精心繡上兩顆紅色心形圖案，與品牌的桂冠標誌互相輝映。