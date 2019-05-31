柏林牌榮獲香港安全標誌

「香港人用香港貨」、「第一家電熱水爐廠1967年至今在香港製造」、「首家電熱水爐榮獲香港安全標誌」，這都是「柏林牌」電熱水爐50多年的商譽。恒達熱水系統設計有限公司亦於1987年起總代理澳洲捷寶牌 ZIP 即熱式與冰涼飲水器。



屢獲多項認證有助銷售

當生意發展到一定規模時，創辦人決意要投標政府的工程，1971年12月16日他拿着申請書到北角物料供應處，該處的人將「柏林牌」電熱水爐送交政府機電工程署檢驗，測試符合英國BS3456標準。1973至76年得到政府物料供應處採購50至100加侖「柏林牌」熱水爐，供應石崗軍部；由於石崗軍部採購耐用品對品質要求甚高，對當時的香港來說可謂十分突破。



溫馨提示

根據香港特別行政區《商品說明條例》4201原產地標籤的規定

目前並無法例規定在本港銷售的貨品必須貼上原產地標籤。

精明消費者購買電器前先查詢產地來源，並比較其他同類貨品，不同牌子的售價及產品功能，廣告內容可能誇張或誤導，若買入物非所值的貨品就會浪費金錢及後悔。《企業責任》

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「柏林牌」背後的故事

1967年創辦人設計電熱水爐時，從新聞中獲悉有東德人渴望西德人生活，於是冒著生命危險攀過柏林圍牆往西德，導致部分人傷亡。而內地文化大革命，當時中英邊界屢傳有大陸同胞因偷渡導致部分人傷亡，眼看一個又一個悲劇故事，令年輕的他也感動得流下眼淚。心想自己一手設計及製造的熱水爐結構堅固，因此決定用穩固的柏林圍牆作為產品商標，背後的用意是表達產品堅固及自由可貴的政治涵義。