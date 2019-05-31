2019產品安全嘉年華　提高市民安全意識

作為香港產品檢測專業首屈一指的非牟利機構，香港標準及檢定中心（STC）一向對推廣產品安全不遺餘力，旗下的香港認証中心先後推出多項認證計劃，保障香港市民安心生活。其中「香港安全標誌」、「優質『正』印」、「香港綠色標誌」及「香港傑出服務」等產品及服務認證計劃，確保通過檢測的消費品都符合有關的產品安全標準，讓市民可放心享用。



為進一步提高市民的產品安全意識及推廣產品安全認證的重要性，STC於5月31日起一連三日於九龍油塘大本型商場舉行「2019產品安全嘉年華」，並於5月31日下午4時30分舉行「香港安全標誌」及「優質『正』印」證書頒授儀式。屆時主禮嘉賓創新科技署署長蔡淑嫻女士將會為典禮致辭並主持開幕儀式，其後香港標準及檢定中心主席唐慶年先生將頒授證書給部份成功獲得「香港安全標誌」及「優質『正』印」的企業。



此外，STC榮邀星級嘉賓「森美」出席典禮並參與證書頒授儀式，一起宣揚產品安全的訊息。他不但會頒獎予「重量"CUP"有獎競猜遊戲」的得獎者外，還會為現場嘉賓及觀眾獻上精彩表演環節，萬勿錯過！



會場同時設有多個展銷攤位介紹已獲「香港安全標誌」及「優質『正』印」標誌之產品，以及大小朋友都喜愛的遊戲及免費3D拍照攤位，歡迎蒞臨參觀。



香港安全標誌認證計劃

1998年推出的「香港安全標誌」計劃，不但就各類產品的安全性進行一系列嚴格的檢測，並透過工廠審查及後期的市場抽查，為大眾提供更全面的產品安全保障。只有已通過測試及符合現行安全法規或標準的產品，方可獲授予「香港安全標誌」。



優質「正」印品質認證計劃

2003年推出的「優質『正』印」計劃，讓消費者易於識別市場上的優質商品。此計劃涵蓋食品、健康食品、中成藥、化妝品、家居用品、清潔劑及其他消費品，中心會根據相關的本地及國際標準進行樣本測試及市場抽樣監察，確保只有品質優良的商品才可獲得「優質『正』印」。



2019產品安全嘉年華 5月31日-6月2日

開幕禮暨證書頒授儀式 5月31日下午4:30時

地點：九龍油塘大本型商場 [油塘港鐵站A出口]