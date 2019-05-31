FoodieCurly鬈毛妹：超豪華名牌下午茶

說起Versace很多人會聯想起高級時裝，但我就想起了澳洲黃金海岸Palazzo Versace的下午茶啦，超豪華！



全世界就只有兩間Palazzo Versace，一間在澳洲，另一間在杜拜，本來有想過入住黃金海岸的這一間，也有想過吃他們的海鮮自助餐，但得到當地人的指點，說如果住的話酒店有點舊，吃自助餐的話則有另一間更值得吃，所以我們還是決定來吃個下午茶。



走進酒店大堂，華麗的水晶燈之外，還有Versace梳化和cushion，我馬上來個港女打卡，之後走進吃下午茶的Le Jardin餐廳，方才發現連餐具和碟子都是Versace啊！(後來同行的大鄉里不小心打翻了香檳，餐廳拿出「小心地滑」的牌子都有Versace logo，真的是「論盡豬」限定，冒失鬼才有機會一睹其風采啊！)



下午茶由早上11時供應至下午5時，周一至五較便宜，周末貴幾澳元至幾十澳元不等，以下給大家參考一下：

1. Sparkling Couture High Tea (AUD86.9 - AUD92.9)

2. Champagne Couture High Tea (AUD99.9 - AUD109.9)

3. Royal Couture High Tea (AUD169.9 - AUD199.9)

4. Little Roayl High Tea (AUD29.9，只供應給4-12歲小童)



我們點了Royal那一款，前後共有三個三層架端上來。第一個三層架，有一盒10克的Ars Italica Oscietra魚子醬，吃的時候，將忌廉、配料如葱花、洋葱、蛋絲等鋪在薄餅上，最後加一些魚子醬在上面，整塊放進口裏，鮮香帶點洋葱甜味，不錯呢。



第二個層架主要是鹹食，第三個則是甜品，每一件都做得精緻，「橄欖蟹肉芝士餅」做得很出色，蟹肉一向是我的最愛，底下的一塊芝士塊，柔軟而富有芝士香，與蟹肉配合得很好；甜品更不凡，「Valrhona朱古力橙蛋糕」、「焦糖馬卡龍」和「芝士蛋糕燕麥餅」都是我的心水選擇，最後還有一份小禮品：手工朱古力，可以讓你帶回家慢慢吃，每一粒都有濃郁的朱古力味，是女士們的至愛。



我們這款下午茶還包含一杯香檳及一杯Rosé，喝著香檳吃甜品，至高無上的享受，這一頓，滿足！



Le Jardin

地址：Palazzo Versace Gold Coast, 94 Sea World Drive, Main Beach QLD 4217 Australia

官網：https://www.palazzoversace.com.au/en/restaurants/le-jardin.html



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