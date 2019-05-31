三界五行：養魚改運　條數要啱！

養魚的數目，多少條為吉？多少條為凶？有很多講法，風水門派很多，各師各法，以下提供較為主流的計算方法，供各位參考。



與水有關的資料，最原始、最權威的就是《河圖》，古代聖人按照它所示去治水、治國、治天下，無往而不利，歷代皇帝的國師，也用它作為風水、占星、卜易的根據。《河圖》以十數配合天地、陰陽、十方、五行之象，力求人類順應四季氣候、日月星辰、水火風土，達致最佳目的。



《河圖》表面簡單，只有十個數，但變化無窮，可用於政治、軍事、經濟、醫療、保健、修身、治家。用來作為養魚參考，順理成章。



《河圖》說：「天一生水，地六成之；天二生火，地七成之；天三生木，地八成之；天四生金，地九成之；天五生土，地十成之。」簡而言之，養魚的數目，以一丶四、六、九為宜，一、六屬水，壯大魚缸的水；四、九屬金，金生水，對魚缸有助旺作用。



再看九星的五行屬性：一白貪狼桃花五行屬水，二黑巨門病符五行屬土，三碧祿存是非五行屬木，四綠文曲文昌五行屬木，五黃廉貞災煞五行屬土，六白武曲權貴五行屬金，七赤破軍變動五行屬金，八白左輔財富五行屬土，九紫右弼喜慶五行屬火。乍看起來，與《河圖》有些矛盾，例如四綠屬木，水生木，會瀉泄；九紫屬火，水克火；為何又適宜用這兩個數養魚呢？術數術數，玄學之術，離不開數字作風水擺設的參考。（待續）



方向宇