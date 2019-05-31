貓奴必去！福岡縣相島　貓咪當家

係人都知日本人愛貓，甚至有一個島被貓統治了——位於福岡縣新宮町的相島，在面積僅1.25平方公里、擁有約300名居民的島上，竟然有超過100隻貓在此居住，如此驚人的人貓比例可謂世間難見，無論日本國內或外國媒體都紛紛報道，美國的CNN新聞便以「被貓統治的地方」來形容！究竟有冇咁誇張？一於等我親身去見證一下喇。



碼頭聚集 戀愛許願

相島是福岡縣西北方玄界灘上的一個心形小島，距離新宮町新宮漁港（相島渡船場）約7.5公里，於該處乘渡輪，約20分鐘便可到達。該島以漁業為中心，昔日作為釣魚好去處而廣為人知，不過今時今日則以「貓島」作為生招牌，經傳媒介紹下，火速成為世界各地貓奴到訪熱點！



落船一心想找貓咪的朋友，其實不用擔心搵貓艱難，事關落船的碼頭至漁港之間範圍，便是聚集了大量貓咪的貓區！眼前所見，也真的有不少貓咪出沒，只需用心等候和慢慢走近，牠們大部分都樂意跟人親近，甚至摸摸頭掃掃下巴也絕無難度！據知這裏約100隻貓咪是由村民放養的，你不禁會問，點解該島會有咁多貓貓呢？據講這裏的漁民昔日為了防止老鼠將漁船咬爛，所以養了貓貓將之驅趕，一直以來對牠們都寵愛有加，加上這裏魚獲豐富，好食好住，造就了貓咪的理想居住環境！當中更有一隻明星貓Kuroichi，這隻黑貓於頸下方位置有一執白色心形貓毛，相傳能見佢一面，並向其許下關於戀愛的願望，就有機會心願達成！有心儀對象的朋友，到相島不妨多加留意。



相島

地址：福岡縣糟屋郡新宮町

交通：可於相島渡船場乘船前往，船程約20分鐘，單程每位¥460（約HK$33）

網址：http://www.town.shingu.fukuoka.jp