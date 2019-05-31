本周車展：至強車款震撼優惠價發售

Honda

日期：6月1及2日(星期六及日)

時間：10:30am-9:00pm

地點：大埔超級城Zone C中庭

推介：JAZZ RS Trim限量版HK$192,880起；配上全新無線CarPlay系統及前置泊車輔助系統的FREED升級版HK$239,880起；升級至原廠皮座及電動尾門的VEZEL現僅HK$253,880起。



Toyota 、Lexus、Ford、Jaguar 、Land Rover

日期：6月2 日(星期日)

時間：11:00am-6:00pm

地點：皇冠沙田石門維修中心(免費泊車)

推介：英之傑年度最強車展，精選熱賣車型以年度至今最低價發售，指定車款更可獲多重禮遇。Toyota Noah7座豪華版HK$299,950；Sienta HK$209,860；Lexus UX250h HK$409,500；Ford Mustang 2.3 Ecoboost HK$598,000；Jaguar XE 20t Prestige HK$309,000起；Land Rover Discovery Sport7座Landmark特別版 HK$559,000起



Infiniti

日期：6月2 日(星期日)

時間：11:00am-6:00pm

地點：九龍灣Infiniti試車中心

推介：Infiniti多部簇新陳列車及示範車，包括Q50、Q60及QX50，以震撼優惠價發售，中Q50僅售HK$209,000起。



Volkswagen

日期：6月1及2日(星期六及日)

時間：10:00am-8:00am

地點：Volkswagen全線陳列室

推介：多款精選指定形號以震撼優惠價發售。Polo Sport(陳列車)只售 HK$169,980起；Golf SV HK$239,980起。另5+2座 Tiguan Allspace HK$329,980起，兼送首年牌費及保費。