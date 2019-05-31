本日日本：吉野家出罐頭飯　邊款最好味？

香港人對於罐頭飯，應該相當陌生，不過喺日本卻係另一回事，話說當地不時有地震發生，為免災難發生時無啖好食，屋企梗會有應急用的保存食品，其中一款就係罐頭飯！而香港人都好熟悉的丼飯連鎖店吉野家，今日起會首次推出罐頭飯，仲要一口氣推出多達6款口味，分別有牛丼、豚丼、牛燒肉丼、豚生薑燒丼、鹽燒鯖魚及燒雞丼，陣容相當強勁！除了口味選擇多，此系列罐頭亦不乏賣點，首先罐頭內的肉跟吉野家店舖的牛丼、豚丼、燒雞、牛燒肉及豚生薑燒所使用的一模一樣，另外米飯方面則採用高營養價值的金noibuki玄米，非常適合於災難時食用！睇罐頭的資料介紹，每罐各重160g，幾乎每款都落足各式各樣調味料，味道應該唔會太走樣，唯獨鹽燒鯖魚僅寫上食鹽（睇相片無乜汁，應該係堅的），加上222卡路里是6款罐頭中最低的，如果追求健康清淡的朋友，應該最Buy呢款！



想入貨一試的朋友，今日起可於吉野家的官方網上商店購買，1 Set 6款口味售4,860日圓，另有1 Set 6罐鹽燒鯖魚口味，售4,590日圓。處於常溫環境下，於罐頭生產日起計數可保存3年，雖然可即開即食，但建議用熱水浸10分鐘後才享用會更美味。



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