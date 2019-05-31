無線耳機ADVANCED Model X　4.5g超輕量

市面上有大量全無線耳機產品，部分主打運動用，部分就強調音質，而美國品牌ADVANCED剛推出的Model X就以輕量為賣點。Model X耳機外殼用上塑膠物料，令每邊耳機只有4.5g，長時間戴上都唔覺攰；就連充電盒亦僅重26.5g，比同級產品都輕便。耳機更用上長管口設計，配合耳膠、耳棉，實試戴得穩陣，左右揈頭耳機都唔易鬆脫；加上支援IPX5防水標準，帶去做Gym都冇問題。



Model Ｘ內置10mm石墨烯驅動單元，以《MOOV》試聽Hi-Fi音質串流，低音、人聲表現平均。耳機除了支援藍牙5.0技術，同時加入自動開關、配對功能，耳機離開充電盒就會開機並進行配對，耳機放回充電盒就會自動關機並以充電盒充電。此外，左右耳機支援觸控操作，例如按一下播放、暫停音樂或接聽、終止通話；長按左邊耳機減低音量，長按右邊耳機增加音量；連按兩下跳至下一首或上一首，操作靈敏。



電量方面，Model X續航力達5小時，配合充電盒可令續航力增長至25小時，而將耳機充滿電只需2小時。順帶一提，右耳機兼容單耳模式，使用上更靈活。