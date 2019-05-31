營事檔案：魚肉釀三色椒　營養吸收更全面

常常都對自己的客人說：「食物選擇要多元化，蔬菜最好挑選不同顏色的來吃，讓營養吸收更加全面。」三色椒便是其中一個好例子，它們各自所蘊含的營養價值都略有不同。



【三椒營養知多啲】

黃椒的維他命C含量最高，每100克黃椒含有183毫克維他命C。其次為紅椒，每100克含有127毫克維他命C。而同等分量的青椒就含有80毫克維他命C。維他命C有助增強抵抗力，也可幫助身體製造骨膠原，並促進細胞的生長，而且維他命C可有助鈣質和鐵質的吸收。



紅椒亦含有豐富維他命A，可以預防眼睛疾病，維持牙齒和骨骼的健康。相比之下，青椒和黃椒的維他命A含量遠遠低於紅椒。紅椒亦含有鉀質及葉酸，鉀質可增加腦部的血流量，促進腦部活動。葉酸亦有助減低患有腦退化症的風險，兩者匀有助維持腦部健康。



當然，三色椒也含有一般蔬菜含有的膳食纖維，可以促進腸道蠕動，維持腸道健康。它們各有不同特殊的味道，同樣地釀上魚肉，配搭出來的味道卻各有特色，非常滋味。





【魚肉釀三色椒】

材料：

三色椒 各1隻

魚肉 半斤

冬菇 3個



調味料：

生粉 2茶匙

胡椒粉 適量



做法

1.預先洗淨浸泡冬菇（約2小時），切粒後加入魚肉及胡椒粉調味備用。

2.三色椒切成條狀。

3.在椒的內部塗上少量生粉，令魚肉黏緊。

4.釀上魚肉。

5.用平底鑊煎成金黃色，即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。