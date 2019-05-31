無菌美學　初夏白波鞋精選

一踏入春夏季度又係「白鞋旺季」，波鞋迷或時裝人都急不及待換上白色波鞋配襯一身清爽夏日造型。多年來一直帶領着白色波鞋文化的adidas Originals，是次亦特別推出Home of Classics系列，將品牌半個世紀以來最經典的設計包括：Stan Smith、Superstar 80s、Continental 80、Supercourt、Supercourt RX、SC Premiere、A.R.Tranier、Nizza Hi RF及Rivalry Lo合共9個白色鞋款重塑，除了清一色用上潔白無瑕的純白色設計外，更特別將鞋款尺碼壓印於鞋舌表面，低調地為鞋款注入別具特色的亮眼細節。



除上述一系列精彩絕倫的adidas Originals鞋款外，今季大熱品牌如Jordan Brand、New Balance、Puma、Reebok、Balenciaga、Golden Goose及Prada等，亦不約而同為旗下最新最潮鞋款披上一身雪白色調，透過簡潔內斂的無菌設計，去凸顯鞋身線條輪廓，好讓波鞋迷可以用「素顏」角度，細心欣賞鞋身上每個細節。