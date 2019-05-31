昭和到令和：上位星二代（男星篇）　他們的父母是……

千葉真一、佐藤浩市、本木雅宏，這些男星有何共通點？第一，他們同樣在昭和及平成年代發光發熱，第二，他們的兒子可望在令和時代上位，繼承他們的璀燦事業！以上這班有型靚仔，全部都證明，虎父真的無犬子啊！



新田真劍佑

年齡：22歲

父親：千葉真一（著名演員、製片人、導演兼武術家，曾來港拍《風雲：雄霸天下》）

看到新田真劍佑的家族，便明白他的基因充滿演藝細胞，父親為演員兼武術家千葉真一，弟弟真榮田鄉敦、同父異母的姊姊真瀨樹里都是藝人。新田真劍佑從小學習空手道、游泳、鋼琴，可說是多才多藝，年紀輕輕的已經演過荷里活電影《悍戰太平洋2：起義時空》，更被譽為擁有國寶級美貌的日本男星，亦曾演出日本電影《青春後空翻》及《十二個想死的少年》！



內田雅樂

年齡：22歲

父親：本木雅弘（前苦柿隊成員，著名演員，曾主演《五個相撲的少年》、《禮儀師之奏鳴曲》等）

母親：內田也哉子（日本歌手、隨筆作家和演員）

內田雅樂不但父母都是藝能界名人，外婆更是日本影后樹木希林，外公內田裕也是搖滾樂之父，堪稱家世顯赫！二十出頭的內田雅樂，憑着195cm的高挑身材及俊面孔，以UTA的藝名打入時裝界，去年在巴黎男裝時裝周亮上，並為Comme des Garcons及Undercover兩大品牌行Catwalk，假如他轉攻演藝界，相信也會有一定的號召力。



村上虹郎

年齡：22歲

父親：村上淳（演員）

母親：長谷川歌織（唱作人，藝名UA）

村上虹郎父親是個性派演員村上淳，母親是著名歌手UA，兩人都很喜歡彩虹，所以兒子的名字叫「虹郎」。虹郎父母離異後，村上虹郎跟着母親生活，2012年移居沖繩。2014年演出河瀨直美的《第二扇窗》而入行，在電影《解憂雜貨店》之中，戲份亦頗重，認為可繼承父親村上淳的「個性派俳優」的稱號。



佐藤寬一郎

年齡：22歲

父親：佐藤浩市（著名演員，作品有《忠臣藏外傳：四谷怪談》、《64》、《冰之驕子》、《官僚僚們的夏天》等）

佐藤寛一郎來自名副其實的演藝世家，他自己固然是「星二代」，但其實他的父親佐藤浩市本身已是「星二代」，其父三國連太郎是日本著名的個性派演員，作品多不勝數！擁有如此背景，難怪佐藤寬一郎備受期待，現已在多部影視作品中演出，包括《解憂雜貨店》及《Legal V》等。