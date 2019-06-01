Dr. Kong 20周年 全線瘋狂勁減　低至HK$220兩對

Dr. Kong向來致力教育大眾注意足脊健康，全面照顧一家大細足脊健康。適逢今年是品牌成立20周年的大日子，特別推出全線瘋狂勁減優惠，貨品低至HK$220兩對，注重健康的你又怎可錯過！無論是上班鞋、休閒鞋或是學童及BB鞋，款式齊全之餘，既健康又時尚，總有一款合你心意。



【BB足部護理同樣重要】

一般家長很容易忽略小朋友的腳部發育問題，其實小朋友胡亂穿鞋，尤其是長時間穿着的「返學鞋」，有機會影響到足部正常發育，成長後甚至會出現後遺症，例如發育期的小朋友，常見有扁平足的階段性現象，所以家長選鞋時要特別小心。而BB學行可分為三個階段，由於BB足部發育尚未成熟，一對合適的鞋絕對能有助其腳部健康成長。至於小朋友揀鞋，首要着重保護功能，同時應穿着綁繩或魔術貼之鞋款，既簡單易穿又不易鬆脫。今期全線最抵優惠，指定BB鞋只需HK$220兩對，家長們是時候掃貨了！



【舒緩疲勞走得更遠】

有人會形容女士們「開心買鞋，不開心買鞋」，身為女士更要快人一步選購Dr. Kong的健康鞋，皆因款式齊備之餘，全線瘋狂勁減優惠價更是吸引，一次過可以買多幾對，無論是上班一族或休閒生活，都可找到既健康又舒適的鞋款。此外，Dr. Kong店舖提供獨有的「驗腳配墊」服務，驗腳後能根據各人足部情況，建議合適的健康鞋、鞋墊及護足配件。



當中健康鞋墊按人體工學而設計，有效承托足弓，平均分散壓力。女士們的高跟鞋內已加入健康鞋墊，舒緩足部疲勞，令你走得更遠！今期全線指定女裝鞋HK$220一對，指定鞋款HK$399之餘買一送一，如此吸引確是令人心動。



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