BMW第三代1系變前驅

BMW為旗下1系推出全新三代，之前兩代都是採用後驅底盤，不過來到全新第三代卻改用了前驅底盤設定，令車廂空間變得更實用，並進一步減輕車重達30kg。



與上代比較，新1系的車身闊度、高度分別增加34mm、13mm，只是車長縮短5mm。軸距亦縮減20mm至2,670mm，儘管如此，後排膝部及頭部空間不減反升，分別增加30mm及19mm，後門亦加了長80mm，尾箱容量亦較前款増20L，擴至380L。此外，內裝科技配置亦有所提升，採用10.25吋數碼化儀錶板及觸控式屏幕系統，可另加配9.2吋枱頭顯示器等。



動力方面，提供3款柴油及2款汽油版選擇，其中汽油版有118i及M135i xDrive。118i搭載1.5L 3缸渦輪增壓引擎，可選六前手波或七前速Steptronic DCT波箱，最大馬力及扭力分別140hp和220Nm。M135i xDrive搭載2.0L 4缸渦輪增壓引擎及八前速Steptronic Sport波箱，最大馬力及扭力分別306hp和450Nm，0-100km/h僅4.8秒(若加裝M Performance套件，可再快0.1秒。)

