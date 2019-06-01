三界五行：養魚數目　1丶4、6、9最佳？

把《河圖》的數字五行與九星的數字五行一起研究，就發現，一、四、六、九，是養魚的最佳數字。一這個數，在《河圖》五行屬水，在九星也五行屬水。一白是桃花星，催旺事業運，增加人緣。如果養龍魚，可以養一條，龍是皇帝的象徵，皇帝是獨一無二的。如果養其他品種的魚，大缸養一條魚覺得單調，可以養十一條、二十一條，因為計算時，超過十，就減十，減至剩下個位數，一就是一，二就是二。



四這個數，在《河圖》五行屬金，金生水有利。如果未婚人士要催旺桃花，養一條魚不如養四條魚，成雙成對，有利「脫單」。四這個數在九星是文曲星，助旺文昌，大利科名，對從事文化、演藝、教育、出版、廣告、傳媒等行業有利，對求學青少年亦有利。雖然四這個數在九星五行屬木，水生木，水因此而被瀉洩，但與《河圖》的金生水打和，而且四綠是文曲星，帶來文昌與人緣，所以在養魚風水中，也作吉論。



六這個數，在《河圖》五行屬水，在九星中屬金，金生水，而六白是權貴星，對事業、交際、人緣都有幫助。



九這個數，在《河圖》五行屬金，金生水。在九星中，九紫是喜慶星，帶來好事和歡樂，雖然，九這個數在九星五行屬火，水火相沖，但與《河圖》的金生水打和，所以在養魚風水中，也作吉論。古時以「九魚」為上上大吉，何解？明天續講。



方向宇