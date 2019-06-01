吹得快好世界！　風筒6大選購貼士

頭髮係人都識吹，但風筒大家使用多年，又識唔識揀呢？以下提供風筒6大選購貼士，等大家能夠把最適合自己的風筒入手，塑造完美髮型。



負離子有助鎖水

風筒大致分為3個類型，陶瓷熱力較平均；鈦金屬型較輕身；而近年興起的負離子型則會在使用時釋出負離子，後者和濕頭髮上的正離子結合，形成保護膜鎖水，令頭髮保持健康的含水量，減少頭髮斷裂丶毛躁等問題出現。但留意若髮絲比較幼細，離子風筒的作用則不大。



Watt數愈大愈好

風筒最重要是風力，一般來說Watt數愈大風力愈大，也代表更快可把頭髮吹乾。一般來說家用1,300W或以上就可以，但若頭髮又多又厚較難吹乾的話，則建議選購1,800至2,000W的風筒。另外，對於經常燙染頭髮的人士來說，低Watt數風筒可減低對頭髮的傷害，有助保持髮質健康。



3段熱力最佳

海外醫學研究指出，以超過95℃熱風吹頭，會損害頭髮角質層，令頭髮變得暗淡，太熱也有機會引致皮膚敏感。所以吹時建議把溫度調低將距離拉遠，也不應集中吹同一位置太耐。風筒最好有高、中、低3段熱度調校，細薄乾燥的頭髮用低熱吹就可以。



愛造型買擴散風嘴

不是每款風筒都有風嘴替換，若只追求快速吹乾，風筒有一款集風吹嘴就可以，毋須額外花費金錢。但假如希望塑造蓬鬆或曲髮造型，則建議選購有擴散風嘴的型號，這些風嘴內含多個小洞，有助減低衝力，烘乾頭髮之餘又能強化立體感。



冷風鍵有助減毛燥

由於頭髮濕的時候，鱗片呈打開狀態，因此順着頭髮生長方向吹可以令鱗片貼服，從而令頭髮順滑。另外，吹到8成乾時再用冷風吹，有助避免頭髮毛燥，選購一個備有冷風快捷鍵的風筒，可令冷熱風交替更方便。



無線風筒有利有弊

輕身的風筒避免手臂痠痛，500g或以下是理想重量。因此，風筒設計愈人性化愈好，例如電線有伸縮機關或固定電線扣環，能大大解決電線纏繞問題。近年出現的無線風筒，則令使用或收納更容易，家中洗手間因安全問題不設電源建議選購，但溫提大家這類風筒大多不夠力，吹頭可能要較花時間。