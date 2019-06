Maison Margiela自1994年以来一直支持法國著名關懷愛滋病慈善機構AIDES,旗下MM6系列每年均推出一款特別版AIDS Tee,Tee的領口位上印有THERE IS MORE ACTION TO BE DONE TO FIGHT AIDS THAN TO WEAR THIS T SHIRT BUT IT'S A GOOD START”,成為時裝潮人的收藏服飾之一。2019春夏是此計劃合作25周年紀念,品牌將此標誌性設計重新演繹,設計出帆布Japanese Bag和經典塑料購物袋,兩個袋款均以黑白色設計,上面印有經典的AIDS Tee字句,繼續為AIDES宣揚於防治愛滋病毒/愛滋病和病毒性肝炎的訊息。