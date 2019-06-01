青森十和田市　現代藝術大放題

文青旅行，最常行美術館，當中日本有「3大」，包括金澤21世紀美術館、直島地中美術館，以及今次我到青森親身一看的「十和田市現代美術館」，它最令人着迷地方，就是常設展示了草間彌生、奈良美智和Ron Mueck等世界一線藝術家作品，合計有38件之多，並分別展示於展示室、中庭、屋頂、階梯及美術館門前等不同空間，猶如一場藝代藝術大放題。(門票：1,200日圓，約HK$86（包含常設展及企劃展）)



在2008年落成的的十和田市現代美術館白色建築，由日本建築師西澤立衞設計，他與妹島和世的SANAA建築設計事務所，曾因設計過金澤21世紀美術館、法國的羅浮宮美術館朗斯分館而聞名，在2010年更齊獲得了普立茲克建築師獎。來到正門出入口，除了有由韓國Jeonghwa Choi創作的「Flower Horse」極之奪目外，我雙眼很快就被奈良美智在Cafe外牆畫的作品「Yoroshiku Girl」所吸引。



走進室內，幾乎就是一步一藝術作品，如順參觀路線走，最率先令人精神抖擻的就是澳洲Ron Mueck的得意之作「Standing Woman」，4米高女巨人從眼神到皮膚手工都極之精細，氣魄懾人。再來就是阿根廷Tomas Saraceno的巨大作品「on clouds」，透過纍纍像透明氣球的東西，表現出如同浮在空中的飄浮感。另外令人印象深刻的還有韓國Do Ho Suh的作品「Cause and Effect」，如像大型吊燈的它，細看才發現竟是由無數的透明人形雕像，像騎賻馬般共構而成，令人驚訝不已。



走出館外，在美術館前的官廳街通，其實也屬美術館的展示區，在它周邊的藝術廣場，同樣展示了多座著名藝術家的巨大作品，非常適合大人與小孩一起散步，一起浸沉在現代藝術的氛圍中，當中最易令人一眼認出的，就是草間彌生的黃色大南瓜，搶眼的還有Inges Idee的「Ghost」，它像一隻巨大Q太郎，可愛又鬼馬，我見不時有小朋友想揭它裙底呢。此外如像玩捐山窿的作品「Hypnotic Chamber」頗像人的耳窩，遊人都可安坐窩中，看一段耐人尋味的片段，或思考或休息，總之可坐坐休息也不壞。



十和田市現代美術館

地址：青森県十和田市西二番町10-9

開放時間：9:00am-5:00pm（逢周一休）

網址：http://towadaartcenter.com



鳴謝：JNTO日本國家旅遊局香港辦事處