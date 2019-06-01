NETFLIX神劇《Stranger Things》　聯名單品谷人氣

呢排美劇迷真係好唔得閒，啱啱先追完HBO神劇《Game of Thrones》第八季，當大家仲插緊點解套劇劇情不堪入目之際，轉頭另一套備受大人細路追捧的NETFLIX神劇《Stranger Things》第三季又話下月頭開播，仲要揀正7月4日Independence Day美國獨立日呢個大日子首播。雖然第三季就要等多一個月先有得睇，想Keep住個煲劇情緒，除咗搵番第一、二季嚟煲Recall番劇情進度之外，買番啲《Stranger Things》聯名單品亦係一個好方法。



其實早於去年尾，《Stranger Things》第三季仍在拍攝之時，西班牙服裝品牌Pull&Bear（Zara集團旗下品牌）就已經與呢套神劇聯名合作，推出了一系列印有劇中主角的男女裝服飾。今年瑞典服裝品牌H&M就接力與《Stranger Things》聯名合作，以劇中80s背景設計出一系列復古風格的夏日服飾，當中更包括：泳衣、太陽帽、太陽眼鏡及沙灘拖等等。除了聯名服飾為劇迷「預熱」之外，即影即有相機品牌Polaroid Originals及玩具品牌LEGO亦分別與《Stranger Things》合作，推出聯名版OneStep 2 I-Type即影即有相機（此相機有於劇中出現過）及Upside Down設計的積木玩具，而瑞典家品品牌IKEA近日亦以還原《Stranger Things》場景布置來推銷其家品設計。



最新鮮滾熱辣係連高級時裝品牌Saint Laurent都邀請於劇中飾演Mike一角的Finn Wolfhard成為品牌最新代言人，為品牌拍攝最新秋冬季造型照，於David Sims掌鏡拍攝下的黑白照片中，這位年僅只有16歲的加拿大少年演員就展現出與品牌匹配的搖滾味道，除了因為有Saint Laurent靚衫替其「開光」之外，喺現實世界佢亦是搖滾樂團Calpurnia的主音，確確實實是一位Band仔，好戲又識玩樂器。咁多大熱話題炒埋一碟，《Stranger Things》有乜辦法唔變神劇！