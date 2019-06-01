本日日本：大阪城下町　食拉麵 嘗和牛 扮忍者

位於大阪城公園的商場設施「JO-TERRACE OSAKA」，自2017年開業以來，便成為大阪的旅遊熱點，而剛於5月30日，「JO-TERRACE OSAKA」又有全新的設施登場，就是大阪城下町。



大家只要由JR大阪城公園站出發，穿過斜坡，經過Good Spoon，便來到「大阪城下町」。這裏以餐飲為主，其中「拉麵小路」集合了來自日本各地最好的6家拉麵店，包括以烤飛魚鹽拉麵而聞名的「高橋」、主打香料拉麵的「點與線」、推出黃金鹽清拉麵的「Due Italian」、開業於1977年的京都拉麵店「天天有」、主打蕎麥伴麵的「上海蕎麥麵888」，還有賣點是黃金芝麻的SUWAKI後樂中式麵。



來到和珀WAHAKU，大家更可以品嘗和牛鐵板燒以及清酒，單單是清酒，便搜羅了日本各地當季的限量清酒，超50個品牌之多，一邊品嘗清酒或吃着和牛，一邊遠望大阪城，絕對是人生快事！



不過，大阪城下町最大賣點，是這裏獨有「忍者VR彌助」，大家可以穿越時空，化身成保護大阪城安全的忍者首領彌助，與魔鬼使者大戰一番！扮完忍者，還可以到「忍者茶屋」享用綠茶及和菓子，更有忍者雪糕及忍者飯糰！