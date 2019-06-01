絕招火紅再現！　BigBoysToys草薙京

小時候入機舖打機，格鬥Game由《街頭霸王》（Street Fighter）獨大，直至《拳皇》（The King of Fighters，簡稱KOF）面世，憑爽快駁招及團體戰玩法吸引到不少玩家轉會，而當中角色如草薙京及八神庵，人氣更拍得住《街霸》的Ryu及Ken！



向來愛向經典格鬥遊戲致敬的本地玩具廠BigBoysToys，旗下《街霸》系列還未出齊所有角色，最近再開多條《拳皇》產品線引大家入坑。頭炮正是T.N.C.-KOF01 Kyo草薙京，連地台高170mm、長230mm、闊130mm，並以PVC及ABS塑料混合打造。造型則取材自《拳皇98》，並由日本原型師擔任人設，一貫三頭身Q版樣，不單忠實呈現草薙京的招牌中間分界頭，就連校服、手帕頭巾、手套及上衣背面的太陽標誌也百分百還原，配合高質素塗裝，整體難有挑剔空間。



一如過往T.N.C.作品以角色的絕招為動作藍本，此作將 草薙京的「裏百八式·大蛇薙」重現玩家眼前。只要把3顆AAA電池放入地台，再接駁火球配件，當按下「必殺技」按鍵時，火球內的LED便會隨之順序亮起，地台又會同步播出真人出招聲音，完美將出招氣勢展現過來。配件方面，只有背景卡及角色資料卡各一張，數量不多但讓玩家對角色有更加深了解，比送其他無厘頭配件更有意義。據廠商透露，下一波作品將會是其死敵八神庵，預計今年年尾推出，大家要儲定錢了！

